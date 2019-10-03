مادورو يعلن أن بلاده ستوقع اتفاقات اقتصادية مع روسيا خلال زيارة بوريسوف إلى كاراكاس

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده "ستوقع اتفاقيات اقتصادية مع موسكو خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إلى كاراكاس"، مشيرًا الى "أننا سنعقد اجتماعا للجنة الحكومية الدولية الثنائية "الروسية- الفنزويلية"، لإبرام اتفاقات اقتصادية وتكنولوجية ومالية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، خلال لقائه مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن التعاون في المجال العسكري التقني بين روسيا وفنزويلا من حيث توريد قطع الغيار وإنشاء مراكز خدمات إصلاح المعدات يجري وفقا للمواعيد المحددة.
يذكر أن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية "الروسية- الفنزويلية" سيعقد في 5 تشرين الأول.
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