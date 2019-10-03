مادورو يعلن أن بلاده ستوقع اتفاقات اقتصادية مع روسيا خلال زيارة بوريسوف إلى كاراكاس

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن بلاده "ستوقع اتفاقيات اقتصادية مع ​موسكو​ خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ​يوري بوريسوف​ إلى كاراكاس"، مشيرًا الى "أننا سنعقد اجتماعا للجنة الحكومية الدولية الثنائية "الروسية- الفنزويلية"، لإبرام اتفاقات اقتصادية وتكنولوجية ومالية".

وكان الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قد أعلن في وقت سابق، خلال لقائه مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن التعاون في المجال العسكري التقني بين ​روسيا​ وفنزويلا من حيث توريد قطع الغيار وإنشاء مراكز خدمات إصلاح المعدات يجري وفقا للمواعيد المحددة.

يذكر أن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية "الروسية- الفنزويلية" سيعقد في 5 تشرين الأول.