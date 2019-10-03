حكمت ديب: لسنا في وارد لا تغيير رئيس الحكومة ولا حتى الحكومة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ في حديث تلفزيوني "إننا لسنا في وارد لا تغيير رئيس ​الحكومة​ ولا حتى الحكومة وهناك بطء بالتعامل مع الاصلاح من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري ولا نلمس تحركاً في الكثير من الامور كموضوع ​النازحين السوريين​ الذي يكبد ​الدولة​ عشرات المليارات و​مرفأ بيروت​ الذي يهدر فيه ملايين الدولارات".

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