بري: المطلوب الوصول لنتائج سريعة بما يؤدي الى الانفراج المطلوب للأزمة

اشار رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ الى انه تلقى تعميم ​مصرف لبنان​ لتنظيم فتح اعتمادات ب​الدولار​ لتأمين استيراد ​المحروقات​ والطحين والدواء بإيجابية، وقال لـ"الجمهورية": لاحظنا بعض الهدوء بعد صدور التعميم، وبالتالي دعونا نعطيه وقتاً، لنرى مفاعيله.

ورداً على سؤال حول عمل الحكومة، قال بري: الامور كما نراها تؤشر الى اّن هناك عملاً يحصل، واجتماعات تجري بصورة مكثفة، بما يؤشر الى حالة طوارىء، لكن المهم مع كل هذه الاجتماعات، اضافة الى تعميم مصرف لبنان، هو أن نرى النتائج. والمطلوب هو ان نصل الى نتائج سريعة بما يؤدي الى الانفراج المطلوب للأزمة.