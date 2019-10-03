علوش: تغريدة النائب أسود قصمت ظهر البعير مع تيار المستقبل

أعلن عضو المكتب السياسي في تيار ​المستقبل​ ​مصطفى علوش​، "ان ما قسم ظهر البعير، هي تغريدة النائب ​زياد اسود​، عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري،" مشيرا الى "ان هذا ما ادى الى الغاء اللقاء الذي كان مقررا بين رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ بكوادر المستقبل في الامانة العامة".

ولفت علوش في حديث تلفزيوني الى "ان طالما ان التيار الوطني الحر لم يتبرأ من تغريدة أسود، فيعتبر ذلك تبنياً له،" لافتاً الى "ان زيارة باسيل الى الامانة العامة تحتاج الى تمهيد قبل اجرائها".

وفي حديث تلفزيوني آخلا، لفت علوش إلى أن "العلاقة بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" لم تصل في أي وقت مضى إلى الشراكة ولم يكن هناك في أي وقت كان اتفاق لا بين القواعد الشعبية للتيارين ولا القيادات الحزبية وحتى المكاتب السياسية".

وأشار إلى أن "قاعدة "المستقبل" الشعبية والسياسية والحزبية وصولا إلى المكاتب السياسية رافضة اللقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري لأنه هناك احساسا لماذا نكرم شخص لم نر منه أي أمر ايجابي وأتت تغريدة النائب زياد أسود التي لا ترتقي إلى اي نوع من الاداب خاصة فيما يخص رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وقلة الثقافة تؤدي إلى قول ما قاله".