افيوني: وحدها استعادة الثقة سريعاً تلجم التدهور وتؤدي الى عودة تدفق الرساميل

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني شهدنا في الأسابيع الأخيرة اجتماعات مكثفة جداً ويومية من ​مجلس الوزراء​ واللجان الوزارية، ولا شك انّ هناك عملاً جدياً والنقاشات بنّاءة، وهذا مؤشر على التصميم لتحقيق تقدم في الملفات الاساسية، مثل ​خطة الكهرباء​ و​الموازنة​ والاصلاحات المالية و​الاقتصاد​ية. ونحن في سباق مع الوقت، ونحتاج الى اجراءات تُحدِث صدمة إيجابية لدى اللبنانيين ولدى الاسواق لاستعادة الثقة.

واوضح لـ"الجمهورية": وحدها استعادة الثقة سريعاً تلجم التدهور وتؤدي الى عودة تدفق الرساميل، وبالتالي الى انخفاض الفوائد المرتفعة التي تكبّل الاقتصاد والى تخفيض ​العجز​ في ميزان المدفوعات.