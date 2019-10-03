الكويت: لسنا بعيدين عن تحالف حماية الملاحة الدولية

أعلنت الكويت أنها ليست بعيدة عن التحالف المزمع تشكيله لحماية الملاحة البحرية الدولية في الخليج، وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقد أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، أن «بلاده ستعلن موقفها الرسمي بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف»، مشيرا إلى ان «الممارسات العملية تؤكد أنها ليست بعيدة عنه»، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقال الجار الله، في تصريح صحافي عقب مشاركته في افتتاح ندوة «جهود الكويت لرعاية كبار السن»، إن الكويت شاركت في اجتماعات المنامة، المتعلقة بإطار تحالف لحماية حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي، مؤكداً مواصلة الكويت المشاركة في أي اجتماعات في هذا الإطار.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات قد أعلنتا قبل أسبوعين، الانضمام إلى هذا التحالف الدولي، الذي اقترحته الولايات المتحدة إلى جانب دول أوروبية، بهدف «مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية» بعد هجمات على المنشآت النفطية لـ«أرامكو» في السعودية.