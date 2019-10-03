مصادر لـ"العين الإخبارية": نعمات رئيسا للقضاء وتاج السر نائبا عاما بالسودان

كشفت مصادر لـ"العين الاخبارية" عن الأسماء المرشحة لشغل رئاسة القضاء والنيابة العامة في السودان.



وقال مصدر مطلع إن المجلس السيادي سيعتمد، مساء الخميس، تعيين قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبدالله رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائبا عاما لجمهورية السودان.

كان مجلسا السيادة والوزراء اعتمدا في اجتماعهما المشترك، أمس الأربعاء، الوثيقة الدستورية التي تحتوي على (78) مادة، وتمنح مجلس السيادة الحق في اختيار رئيس القضاء والنائب العام.

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وأعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن مجلس السيادة بصدد اختيار رئيس القضاء والنائب العام خلال ساعات بعد اعتماد الوثيقة الدستورية.



وكان عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي كشف لـ"العين الإخبارية" طلبا تقدم به المجلس السيادي السوداني لوزارة العدل لطلب فتوى دستورية بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وكشفت مصادر سودانية لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق أن وزير العدل نصر الدين عبدالبارئ أصدر فتوى نصت على أحقية المجلس السيادي ومجلس الوزراء في تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت "العين الإخبارية" عن توافق بين المجلس العسكري بالسودان وقوى الحرية والتغيير سابقاً على تعيين القاضية نعمات عبدالله محمد خير رئيساً للقضاء بالبلاد.