سبب "الجيل الخامس".. أمريكا لإيطاليا: نرغب في الشراكة ولكن أمننا أولاً

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سبب الجيل الخامس.. أمريكا لإيطاليا: نرغب في الشراكة ولكن أمننا أولا
الخميس 3 أكتوبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ترغب في أن تكون شريكا لإيطاليا ولكن ليس على حساب أمنها الخاص إذا تعلق الأمر بمخاطر ترتبط بموقف روما إزاء تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس الصينية.
وأضاف بومبيو في تصريح لمحطة سكاي تي جي 24 "نريد أن نكون شريكا لإيطاليا ولكن ليس على حساب الأمن الوطني الأمريكي".
جاءت تصريحات بومبيو ردا على سؤال حول مخاوف بشأن قضايا أمنية ترتبط بالبنية التحتية لهواتف الجيل الخامس التي توفرها شركة هواوي الصينية والتي لها متعاقدين مع بعض الشركات الإيطالية.
وتواجه هواوي عقبات جمة بسبب الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية، إثر مخاوف مرتبطة بالأمن القومي واحتمال تسخير أجهزة الشركة الصينية في التجسس لصالح بكين.
وتنفي شركة "هواوي" الصينية أن تكون متعاونة مع الاستخبارات الصينية، لكن الماضي العسكري لمؤسس الشركة يثير الكثير من الشكوك في العواصم الغربية.
ويرى مسؤولون أمريكيون أن الصين قد تحاول استغلال معدات هواوي للتجسس على مسؤولين أمريكيين، وسرقة معلومات تجارية وعسكرية حساسة.
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