أيرباص: الرسوم الأميركية سوف تضر بصناعة الطيران

ذكرت شركة "أيرباص" لصناعة الطائرات أن صناعة الطيران في كل من ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​ سوف تتأثر إذا ما فرضت ​واشنطن​ رسوما على الطائرات أو أجزاء من الطائرات عقب حكم أصدرته ​منظمة التجارة العالمية​ اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات إن نحو 40 بالمئة من إجراءاتها المتعلقة بالطائرات تأتي من الموردين الأميركيين وتوفر سلسلة الإمداد الخاصة بها 275 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

وأضافت "أيرباص" في بيان "في حال تطبيق الرسوم، سوف تتضرر كل ​الصناعة​ العالمية"، مشيرة إلى أن حكما آخر لمنظمة التجارة العالمية في الشهور المقبلة سوف يحدد الإجراءات المضادة التي يمكن أن يتخذها ​الاتحاد الأوروبي​ بشأن واردات ​أميركا​ في قضية متوازية بشأن الدعم المالي من جانب الولايات المتحدة لشركة "بوينج" المنافسة.

وتابعت أيرباص : "السبيل الوحيد للحيلولة دون ​الآثار​ السلبية لهذه الرسوم هو توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل لنزاعهما القائم منذ فترة طويلة من خلال تسوية يتم التفاوض عليها".