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رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر تجوال كاملا في بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا حتى إشعار آخر

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أعلن رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في ​بغداد​ باستثناء سيارات الإسعاف والحالات المرضية العاجلة، اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.

ويأتي قرار الحظر على خلفية تطور ال​احتجاجات​ المناهضة للحكومة والمستمرة منذ يومين إلى عنف، خاصة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، وسقط إثرها قتلى وجرحى.

وقد أطلقت قوات ​مكافحة الشغب​ العراقية في وقت سابق، الرصاص الحي و​الغاز​ المسيل للدموع لمنع اقتحام ​مطار بغداد الدولي​، فيما فرضت ​الحكومة​ حظرا للتجوال في مدن جنوبي البلاد على خلفية الاحتجاجات.

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وكان قد أعلن مجلس محافظة بغداد أمس قراره بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للدوائر التابعة له، على خلفية الاحداث التي تشهدها بغداد.

وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع ​قوات الأمن​ التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم ​المياه​ وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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