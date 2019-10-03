وزير النفط الكويتي: متفائلون بعودة الإنتاج في المنطقة المشتركة مع السعودية

أعرب وزیر النفط الكويتي خالد الفاضل عن تفاؤله بعودة الإنتاج في المنطقة المشتركة مع السعودية، مشيرا إلى أن "المباحثات لا تزال مستمرة، والاتفاق مع العراق في مراحل متقدمة".
ولفت الفاضل للصحفيين خلال مشاركته في حفل في سفارة كوريا الجنوبية بمناسبة العيد الوطني لها، إلى أن "الأسعار يتم تحديدها على أساس مبدأ العرض والطلب"، مبينا أنها "ما تزال مستقرة وأن أي ارتفاع من الممكن أن يأتي وفقا للأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة".
وأوضح أن "الكويت لا تطمح لسعر معين لبرميل النفط بل إلى سعر يكون مقبولا بالنسبة للمستهلك والدول المصدرة للنفط".، منوهًا بأن "الكويت ضمن منظومة "أوبك" وهي ملتزمة بالقرارات التي يتم الاتفاق عليها من خلال الاجتماعات الوزارية التي تتم بالإجماع".
وبشأن اتفاق الكويت والعراق، لاختيار مستشار دولي لدراسة المنطقة الحدودية بين البلدین واستخراج النفط، أكد الوزير الكويتي توقيع اتفاقية بين البلدین لاختيار مستشار، مشيرًا الى أن "الدراسة لا تزال قائمة"، وأن بلاده بانتظار نتائج تلك الدراسة لعقد جلسات للنظر في عملية استخراج النفط في الحقول المشتركة بين البلدين.
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