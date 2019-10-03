الجيش اليمني: الحوثيون زرعوا حقول ألغام واستقدموا تعزيزات جنوب الحديدة

لفت المركز الإعلامي لألوية العمالقة في ​الجيش اليمني​ إلى أن "​الحوثيين​ زرعوا خلال اليومين الماضيين، عشرات الحقول من ​الألغام​ الأرضية والعبوات الناسفة في طرقات عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية منها قرى منطقة عرفان وظمي وسقم جنوب مدينة حيس جنوب شرقي ​الحديدة​"، موضحًا أن "تلك العمليات شملت أيضا خطوط الدراجات النارية المتجهة إلى مدينة حيس والخطوط الفرعية المتجهة إلى مدينة الخوخة جنوب الحديدة".

وذكر أن "عناصر الحوثيين نصبوا نقاط تقاطع ومنعوا المواطنين من العبور في بعض الخطوط المعهودة وأجبروهم على التحول إلى خطوط وعرة يصعب العبور فيها، قبيل زرع الألغام ذات الأحجام والأشكال المختلفة".

في سياق آخر، أشارت قوات العمالقة إلى أن "الحوثيين حشدوا عشرات الآليات تحمل مئات المسلحين صوب منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، قادمة من المناطق المجاورة لها، تمركزت في أطراف المنطقة"، مشددة على "إحباط ​محاولة تسلل​ للحوثيين شمال منطقة الجبلية، بعد رصد عناصرهم، وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد".

إلى ذلك، "كثف ​الحوثيون​ استهدافهم مواقع ​القوات​ المشتركة في الأطراف الجنوبية والشرقية لمديرية ​الدريهمي​ جنوب الحديدة، بقذائف بي 10، وأسلحة متوسطة عيار 14.7 و12.7 ملم"، حسب قوات العمالقة.