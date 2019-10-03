مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة بولاية كونيتيكت الأميركية

أفاد مفوض وكالة خدمات الطوارئ والحماية العامة في ولاية ​كونيتيكت​ جيمس روفيلا بأن "سبعة أشخاص قتلوا بعد أن تحطمت قاذفة "بي 17 التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في منشأة لإزالة الجليد في مطار برادلي في الولاية بينما كانت تحاول الهبوط".

ولفت روفيلا الى أن ستة أشخاص نجو من التحطم، مشيرا إلى أنه لا يمكنه إعطاء أسماء الضحايا لأنه لم يتم إخطار كل عائلة.