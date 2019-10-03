قناة بريطانية: سجن سري بشمال سوريا يقبع فيه 5000 معتقل داعشي

نشرت قناة "ITV NEWS" البريطانية تقريراً مصوراً يظهر "أوضاع سجناء معتقل سري بشمال ​سوريا​ يقبع فيه 5000 معتقل من مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي من عشرات الجنسيات ويتحدثون 40 لغة، وسط غموض يكتنف مستقبلهم"، مشيرةً إلى أن "إدارة السجن اضطرت في الفترة الأخيرة لتشديد الإجراءات الأمنية وشروط حراسة ​السجناء​، بعد أن دعا مسؤول داعش المدعو "​أبو بكر البغدادي​" أتباعه لـ "تحرير رفاقهم القابعين في مثل هذه المعتقلات".

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