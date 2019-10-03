رسوم جديدة تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الأوروبية

فرضت ​الولايات المتحدة​ رسوما بنسبة 10% على الطائرات المصنعة في ​الاتحاد الأوروبي​ و25% على ​بضائع​ أوروبية أخرى، اعتبار من 15 تشرين الأول الحالي، في إطار عقوبة سمحت بها ​منظمة التجارة العالمية​.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مسؤول في وزارة التجارة الأميركية قوله إن قرار منظمة التجارة العالمية يتيح للولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ​واشنطن​ امتنعت عن اتخاذ مثل هذه التدابير القاسية، لأنها تسعى لحل الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن ما اعتبرته واشنطن "دعما غير منصف" من ​بروكسل​ لشركة "إيرباص".

ومن المتوقع أن تنشر ​السلطات الأميركية​ القائمة الكاملة للسلع الأوروبية المشمولة بالعقوبات.