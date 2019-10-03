فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على الطائرات المصنعة في الاتحاد الأوروبي و25% على بضائع أوروبية أخرى، اعتبار من 15 تشرين الأول الحالي، في إطار عقوبة سمحت بها منظمة التجارة العالمية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مسؤول في وزارة التجارة الأميركية قوله إن قرار منظمة التجارة العالمية يتيح للولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 100%، مشيرا إلى أن واشنطن امتنعت عن اتخاذ مثل هذه التدابير القاسية، لأنها تسعى لحل الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن ما اعتبرته واشنطن "دعما غير منصف" من بروكسل لشركة "إيرباص".
ومن المتوقع أن تنشر السلطات الأميركية القائمة الكاملة للسلع الأوروبية المشمولة بالعقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر رسوم جديدة تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.