سماع دوى انفجار فى المنطقة الخضراء ببغداد

ذكرت وكالة "رويترز" أن دوى انفجار مع في بغداد في وقت متأخر من مساء الأربعاء من جهة المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية.

ووفقا لـ«سكاى نيوز عربية»، قال جندى عراقى بالمنطقة الخضراء إن صوت

الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وانتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه.

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أعلن أمس الأربعاء حظرالتجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400 فى يومين من الاحتجاجات.

وكانت السلطات العراقية قررت مساء الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التى تضم مقارا حكومية ودبلوماسية بينها السفارة الأمريكية.