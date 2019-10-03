قضية هاجر الريسوني- وهبي: صدمت بالحكم على هاجر

عبد اللطيف وهبي- ‪ محامي وسياسي

صدمت بالحكم الصادر ضد هاجر، وأرى أنه كان الأجدى رجمها في الشارع العام أمام البرلمان.

إن هذا الحكم يسائل السياسة الجنائية التي تضعها الحكومة، وينفذها القضاء. ومع الأسف فرئيس الحكومة سارع للتعبير عن رفضه لمنع الإجهاض، وسبق لنا في فريق الأصالة والمعاصرة، أن تقدمنا بمقترح قانون بهذا الشأن إلا أن وزير العدل السابق رفضه.

لقد كنت أتمنى أن يكون للمغرب صورة مشرقة في العالم، لكن الحكم كان وقعه عكس ذلك. إن ما وقع لهاجر يشكل إدانة للتطور السياسي والقانوني في المغرب ونكوص حقوقي.