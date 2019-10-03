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انفجار ضخم يهز العاصمة العراقية بغداد

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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انفجار ضخم يهز العاصمة العراقية بغداد

الخميس 3 أكتوبر 2019

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انفجار ضخم يهز العاصمة العراقية بغداد

كتب

متابعات_الخليج 365

قال شهود عيان، الخميس، إن دوي انفجار سُمع في العاصمة العراقية بغداد بالمنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مبان حكومية وسفارات أجنبية بينها السفارة الأمريكية.

 

وأكد جندي عراقي متمركز في المنطقة الخضراء أن الضوضاء صدرت عن المنطقة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

 

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن فرض حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد.

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والأربعاء، أعادت السلطات العراقية إغلاق المنطقة الخضراء ، وانتشرت المدرعات العسكرية وعناصر أمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.   

 

ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لمظاهراتهم، والتي لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة. 

 

وأعيد في يونيو/حزيران الماضي، فتح المنطقة الخضراء فيما تتواصل المظاهرات في محيطها، بحسب مصدر حكومي.

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