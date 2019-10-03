شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تستدعي سفير طهران: لن نكون ساحة صراعات دولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد) استدعت وزارة الخارجية العراقية أمس (الأربعاء) السفير الإيراني في بغداد أبرج مسجدي احتجاجا على تصريحاته الصحفية التي هدّد فيها باستهداف القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق. وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية أنه جرى إبلاغ السفير الإيراني رفض الحكومة العراقية المطلق لما أدلى به من تصريحات، مؤكدًا أن تلك القوات تعمل بطلب من الحكومة العراقية وبالتنسيق معها وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية. ونقل البيان عن وكيل الوزارة العراقية قوله: إنّ بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة صراعات دولية أو أن تكون ممرا أو مقرا لأي اعتداء يضرّ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم.

استدعت وزارة الخارجية العراقية أمس (الأربعاء) السفير الإيراني في بغداد أبرج مسجدي احتجاجا على تصريحاته الصحفية التي هدّد فيها باستهداف القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق. وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية أنه جرى إبلاغ السفير الإيراني رفض الحكومة العراقية المطلق لما أدلى به من تصريحات، مؤكدًا أن تلك القوات تعمل بطلب من الحكومة العراقية وبالتنسيق معها وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية. ونقل البيان عن وكيل الوزارة العراقية قوله: إنّ بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة صراعات دولية أو أن تكون ممرا أو مقرا لأي اعتداء يضرّ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم.

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