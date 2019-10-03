شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: «بريكست» تنازل.. وسننفصل بدونه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مانشستر)

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن «خروجا بدون اتفاق» من الاتحاد الأوروبي سيكون البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها للأوروبيين، مؤكدا أن المملكة المتحدة «جاهزة» لذلك.

وقال في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر (شمال غرب إنجلترا) أمس (الأربعاء): لا ينبغي أن يكون لدينا أي شك في أن البديل (للخطة) هو خروج دون اتفاق، وهذه ليست النتيجة التي نريدها، ليست النتيجة التي نسعى لها. لكن دعوني أقول لكم إنها نتيجة نحن جاهزون لها. وأضاف: أخشى أنه بعد 3 أعوام ونصف العام أن يشعر الناس بأنه يجري التلاعب بهم مثل الحمقى. بدأوا يشكون في أن هناك قوى في هذا البلد لا تريد تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي مطلقاً. واعتبر جونسون أن اتفاق بريكست الذي سيقدمه للاتحاد الأوروبي هو تنازل من جانب المملكة المتحدة، داعيا الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازل بدوره. وأوضح أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الأيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع بروكسل.

وتابع: «دعونا ننفذ عملية الخروج في 31 أكتوبر ومن ثم يمكن لبلادنا أن تمضي قدماً في 2020». وصوتت بريطانيا قبل أكثر من 3 سنوات لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري عام 2016، غير أن محادثات الخروج تواجه مأزقاً.