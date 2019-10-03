شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يعلن حظر التجول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد) أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الأربعاء الخميس، حظراً للتجول في العاصمة بغداد، فيما يواصل المتظاهرون التجمع في وسط العاصمة لليوم الثاني من الاحتجاجات الدامية. ويطال حظر التجول الذي يسري بدءا من الساعة الخامسة من صباح اليوم (الخميس) (03,00 ت غ) حتى إشعار آخر «العجلات والأفراد في بغداد».

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الأربعاء الخميس، حظراً للتجول في العاصمة بغداد، فيما يواصل المتظاهرون التجمع في وسط العاصمة لليوم الثاني من الاحتجاجات الدامية. ويطال حظر التجول الذي يسري بدءا من الساعة الخامسة من صباح اليوم (الخميس) (03,00 ت غ) حتى إشعار آخر «العجلات والأفراد في بغداد».

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