شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تختبر صاروخاً جديداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سيول) أكّدت كوريا الشمالية اليوم (الخميس) أنّها اختبرت بنجاح «نوعاً جديداً» من الصواريخ البالستيّة التي تُطلق من الغوّاصات، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها إزاء هذه الخطوة، قبل أيّام فقط من الاستئناف المزمع للمحادثات النووية المتوقفة. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ «الصاروخ البالستي من النوع الجديد، أطلِق في وضع عمودي» أمس (الأربعاء) في المياه قبالة خليج وونسان. وقالت إن الصاروخ من طراز بوكغوكسونغ-3.

أكّدت كوريا الشمالية اليوم (الخميس) أنّها اختبرت بنجاح «نوعاً جديداً» من الصواريخ البالستيّة التي تُطلق من الغوّاصات، وذلك بعد أن أعربت واشنطن عن قلقها إزاء هذه الخطوة، قبل أيّام فقط من الاستئناف المزمع للمحادثات النووية المتوقفة. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنّ «الصاروخ البالستي من النوع الجديد، أطلِق في وضع عمودي» أمس (الأربعاء) في المياه قبالة خليج وونسان. وقالت إن الصاروخ من طراز بوكغوكسونغ-3.

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