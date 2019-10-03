شكرا لقرائتكم انفجارات داخل المنطقة الخضراء في بغداد إثر هجوم صاروخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية، اليوم الخميس، بوقوع انفجارات داخل المنطقة الخضراء ببغداد وسماع صافرات الإنذار.

وقبيل ذلك أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

إلى ذلك جاء في بيان عقب اجتماع الرئاسات الثلاث أنه تقرر إطلاق حوار وطني شامل و تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين.

وتحدث البيان أيضا عن تواصل بين الحكومة وممثلين للمتظاهرين و الشروع في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

يذكر أن حصيلة تظاهرات العراقيين التي اندلعت الثلاثاء في بعض المدن العراقية، واتسعت الأربعاء ووصلت لعدد كبير من المناطق، قد ارتفعت إلى 6 قتلى، وذلك وفق حصيلة عراقية أولية، فيما تم تناقل أنباء عن انقطاع الانترنت عن عدة مناطق في العراق، بينما قالت مصادر بالشرطة إنه تم فرض حظر التجول في مدن الناصرية والعمارة والحلة بجنوب البلاد.

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وأفاد مراسل العربية بعودة المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وأنهم قاموا بحرق نقاط تفتيش أمنية في ساحة التحرير، بينما أصيب نائب قائد عمليات بغداد أثناء تفريق متظاهرين.

كما أطلقت قوات الأمن النار لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد، فيما قام المتظاهرون بحرق إطارات أمام مدخل مطار بغداد الدولي.

بدأت مظاهرة الثلاثاء، سلمية مع أكثر من ألف شخص توجهوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد، عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ما أدى إلى تعرض البعض لمشاكل في التنفس.

وطالب المحتجون بتغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف.

كما هتف كثيرون بشعارات مناهضة للحكومة، ورفعوا ملصقات للواء عبد الوهاب الساعدي، الذي تم عزله مؤخراً من منصبه على رأس قوات مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك، كان من بين المحتجين العشرات من خريجي الجامعات الجدد الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في هذا البلد الغني بالنفط والمتخم بالفساد، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.