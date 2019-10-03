شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: نستهدف حسم قانون العمل وحل مشكلة عمال التشجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حسم مشروع قانون العمل الجديد، على رأس أولويات اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشته فى دور الانعقاد السابق، وستعرض تقريرها على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وأضاف "المراغى"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستطالب مكتب المجلس بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل فى الجلسة العامة ليتم إقراره، نظرا لأنه يعد تشريع اقتصادى وعمالى مهم جدا، ويتعلق بقطاع عريض من المجتمع، يعد بالملايين من العاملين فى القطاع الخاص وغيرهم.

وأشار "المراغى"، إلى أن اللجنة ستواصل متابعة مشكلة عمال التشجير الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيتهم أو الارتباط بعقود عمل دائمة، بالإضافة إلى متابعة مشكلات العاملين فى مختلف المجالات.

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وأوضح أن اللجنة أمامها مشروع قانون صرف البدل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والذى وافقت عليه بدور الانعقاد السابق، وستعرض تقريرها بشأنه على المجلس لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، بجانب أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها.

جدير بالذكر أن انتخابات هيئة مكتب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أسفرت عن فوز جبالى المراغى برئاسة اللجنة، وفوز مايسة عطوة وسولاف درويش، بمقعدى الوكيلين، وفوز عبد الفتاح محمد عبد الفتاح بأمانة السر، بالتزكية.