شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة البرلمان": مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ عملها رسميا بدور الانعقاد الخامس الأسبوع بعد المقبل، لافتا إلى أنه يعكف حاليا على إعداد تقرير اللجنة بشأن زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية لعرضه على أعضاء اللجنة فى أول اجتماع رسمى لها بعد تشكيل مكتبها اليوم.

وأوضح عيسى، فى كلمة له عقب اختياره رئيسا للجنة الخطة والموازنة بالتزكية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة لما يحتاجه من عمل جاد، مضيفا "لدينا العديد من المهام لننجزها بدور الانعقاد الخامس وفى مقدمتها مشروع قانون الجمارك الجديد وسيتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة مُقدم مشروع القانون وسنعقد بعدها جلسات استماع للعديد من الجهات والهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين حول مشروع القانون".

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش خلال دور الانعقاد أيضا، وبالتوازى مع مناقشة مشروع قانون الجمارك، مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحدة والموازمة والمحاسبة الحكومية الموحد وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، و تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

كما أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن استمرار عمل اللجان الفرعية الأربع التى كانت قد تم تشكيلها من قبل وهى (لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للدولة برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة) و(لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامى برئاسة النائب مصطفى سالم) و(لجنة متابعة عمل المصالح الإيرادية برئاسة النائبة ميرفت ألكسان).

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بالإضافة إلى اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة واستراتيجية 2030 برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل، لافتا إلى أن عمل تلك اللجنة الفرعية سيخنتلف بعض الشيء خلال دور الانعقاد الحالى، قائلا "لقد وصلنا إلى مرحلة فنية دقيقة فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وظهر ذلك بوضوح خلال زيارتنا الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وكم تقدمت مصر فى هذا المجال".

وفى سياق آخر أكد النائبين مصطفى سالم وياسر عمر، وكيلى اللجنة، والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، على اعتزازهم بثقة زملائهم النواب من أعضاء اللجنة لاختيارم لعضوية مكتب اللجنة للعام الخامس على التوالى، مؤكدين أن جميع أعضاء اللجنة يبذلون مجهودا ضخما على مدار أدوار الانعقاد الماضية بالتعاون مع قيادات البرلمان.

جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة الوحيدة من بين 25 لجنة نوعية بمجلس النواب التى احتفظت بتشكيل مكتبها على مدار 5 أدوار انعقاد متتالية، وتم اختيار رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر بالتزكية خلال الانتخابات التى أُجريت اليوم بمجلس النواب فى ثانى أيام دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى.

وتُجرى انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25، مع كل دور انعقاد جديد، في ضوء المحددات القانونية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.