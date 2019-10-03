شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد الواحد بعد فوزه برئاسة "نقل البرلمان":إقرار الملاحة الداخلية أولوية أولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة لديها العديد من الأولويات خلال الدور الحالى، تبدأ بضرورة إقرار قانون الملاحة الداخلية لما له من أهميه كبيرة.
وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، بعد فوزه برئاسة لجنة النقل والمواصلات، بالاهتمام برفع تصنيف الموانئ بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذلك التركيز على منظومة النقل البحرى والاهتمام بتجارب العالم فى هذا الإطار.
وأكد النائب أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية لتفقد أوضاع العديد من الطرق لبحث رفع كفاءتها بالتعاون مع الحكومة.
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