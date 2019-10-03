واشنطن بوست: ترامب وجه نائبه بإبلاغ زيلينسكي بتعليق المساعدات لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه نائبه مايك بنس بإخطار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعليق المساعدات التي يتم توجيهها إلى بلاده.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن بنس لم يكن على دراية بمساعي ترامب الرامية للضغط على الرئيس الأوكراني بشأن نجل منافس ترامب ، جو بايدن.

وأفادت الصحيفة بأن ترامب وجه بنس بعدم حضور مراسم تنصيب زيلينسكي.

ولم يعلق البيت الأبيض على ما ذكرته الصحيفة.