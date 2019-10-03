بعد إغلاق 28 عامًا.. أمريكا تعيد فتح سفارتها بالصومال

أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها فى الصومال بعد إغلاق دام نحو 28 عامًا.
وذكر راديو «صوت أمريكا» فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن السفارة أوضحت فى بيان أصدرته بهذا الصدد أن إعادة الافتتاح يمثل خطوة أخرى على طريق استئناف العلاقات بين الولاياتالمتحدة والصومال.
من جانبه، صرح السفير الأمريكى فى مقديشيو دونالد يامامتو، بأن إعادة افتتاح السفارة الأمريكية على جزء من مطار مقديشيو الدولى يمثل يومًا تاريخيًا وهامًا يعكس مدى ما تحقق من تقدم
وتابع: «السفارة تعزز التعاون وتدفع المصالح الوطنية الأمريكية الاستراتيجية إلى الأمام فضلاً عن تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية والسياسية بشكل عام».
يشار إلى أن الولايات المتحدة أنشأت بعثة دبلوماسية فى مقديشيو فى شهر ديسمبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة أغلقت سفارتها فى الصومال فى شهر يناير 1991 بسبب اندلاع الحرب الأهلية هناك.
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