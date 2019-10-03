حظر التجول في بغداد من فجر الخميس حتى إشعار آخر

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، حظراً للتجول في بغداد، فيما يواصل المتظاهرون التجمع في وسط العاصمة لليوم الثاني من الاحتجاجات الدامية. ويطال حظر التجول الذي يسري بدءا من الساعة 5:00 من صباح الخميس حتى إشعار آخر "العجلات والأفراد في بغداد".



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