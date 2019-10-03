قرقاش: مهمة ناجحة بالتعبير عن توجهات وأجندة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، نجاح مهمة وفد الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في فعاليات أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال في تغريدة على حسابه في تويتر مرفقة بصورة جماعية للوفد: «الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ولوفد الإمارات إلى اجتماعات وفعاليات أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرابة 300 مشاركة واجتماع في تعبير ناجح عن توجهات الإمارات السياسية وأجندتها التنموية وطموحها المستقبلي».

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