الإمارات تعيد بناء «الفجر الجديد» في الدريهمي

الحديدة، عدن (الاتحاد، وام)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الداعمة للشعب اليمني الشقيق من خلال تعزيز المجالات التي تتعلق بحياة السكان وتحسينها خاصة المجال التعليمي. وقد افتتح محافظ الحديدة حسن علي طاهر يرافقه ممثل هيئة الهلال الأحمر مدرسة للتعليم الأساسي في مديرية الدريهمي تخدم نحو 600 من الطلاب والطالبات، أعادت الإمارات بناءها وتأهيلها بعد أن كانت تعرضت لأضرار كبيرة وتوقفت لعامين عن استقبال الطلاب بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني.

وأكد طاهر خلال الافتتاح الذي حضرته قيادات من السلطة المحلية في الدريهمي أن إعادة بناء مدرسة الفجر الجديد في منطقة الطائف في الدريهمي تعكس صورة جلية لحجم الدعم السخي والدور الكبير الذي تقوم به الإمارات لتطبيع الحياة في المديريات والمناطق المحررة خاصة القطاعات ذات الصلة بحياة الناس. وأعرب عن شكره الجزيل للإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر التي أولت مديرية الدريهمي اهتمامها من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل أبنائها.

وقام محافظ الحديدة وممثل الهلال الأحمر ومسؤولو المحافظة بجولة في فصول المدرسة ومرافقها دشنوا خلالها توزيع الحقيبة والزي المدرسي على الطلاب والطالبات. وأوضح ممثل الهلال الأحمر أن افتتاح مدرسة الفجر الجديد في الطائف وتوزيع الحقيبة والزي المدرسي على طلابها يأتي في إطار حملة العودة إلى المدرسة في الساحل الغربي التي دشنتها الهيئة مطلع الشهر الماضي.

وفي الإطار نفسه، واصلت هيئة الهلال الأحمر تقديم الدعم والمساندة للقطاع التعليمي في مدينة عدن حيث قدمت عدداً من التجهيزات المدرسية لصالح ثانوية القدس للتعليم الأساسي والثانوي في منطقة الشعب بمديرية البريقة. وأشاد مدير الثانوية فهمي عمر بسرعة الاستجابة التي قامت بها الإمارات عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر من خلال توفير كراسي وطاولات للمدرسة بعد أن ظل الطلاب يفترشون الأرض في فصول الدراسة لتلقي التعليم، لافتاً إلى أن الثانوية تعد من أقدم المدارس في عدن وتخرج منها نخبة من المسؤولين. وأضاف أن الهلال سباق دائماً في تقديم الدعم والمساندة للقطاعات الخدمية خصوصاً القطاع التعليمي الذي يحظى باهتمام كبير من خلال تأهيل المدارس وصيانتها ورفدها بالتجهيزات الفنية والتعليمية الحديثة وصولاً إلى دعم الطلاب ومساعدتهم على الاستمرار في التعليم.

«الأغذية العالمي»: دعم الإمارات أسهم بإغاثة 12 مليون يمني

أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في دبي وممثل البرنامج في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مجيد يحيى، أن الإمارات العربية المتحدة هي خامس أكبر دولة مانحة للصندوق في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا، وقال في تصريحات لـ«وكالة أنباء الإمارات» إن العام 2019 شهد ذروة المساهمات الإماراتية للبرنامج، حيث بلغت 270 مليون دولار. ووصف الوضع في اليمن بأنه الأكثر تعقيداً بين جميع المناطق. وقال «إن البرنامج يعمل بشكل أساسي في مناطق نزاع مسلح ومناطق منكوبة بالكوارث، والعمليات هناك الأكثر تعقيداً على الإطلاق، وحجم احتياجات الناس ضخم للغاية ومع ذلك فقد تم التمكن من الوصول إلى 12 مليون شخص حتى الآن بفضل مساهمة المانحين العالميين، ومن بينهم الإمارات».

وأضاف على هامش مشاركته في اجتماع دائرة مستديرة استضافها نادي المراسلين الأجانب في أبوظبي بمشاركة ممثلين عن الصندوق والاتحاد الأوروبي ووزارة الدولة للأمن الغذائي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ودبي العطاء، وأداره سعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الاجتماع أتاح فرصة إجراء مناقشات بناءة وتبادل للخبرات للوصول إلى أفكار مبتكرة لعلاج أزمة نقص الغذاء وسوء التغذية في دول منطقة القرن الإفريقي التي عانت دورات جفاف متتالية منذ عام 2011، حيث تضرر هذا العام نحو 7.2 مليون شخص في أوغندا وكينيا وإثيوبيا والصومال نتيجة انعدام الأمن الغذائي. وشدد على أهمية تضافر الجهود في علاج أزمة الأمن الغذائي في شرق أفريقيا.

من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة شرق أفريقيا إريك جورجنسن باستجابة الإمارات واهتمامها بالمساهمة في العمليات والأنشطة التي يقوم بها برنامج الغذاء العالمي فضلاً عن الرغبة في مشاركة التقنيات والخبرات.