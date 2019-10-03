إفشال هجومين لـ«الحوثيين» في الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أمس، خروقاتها للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة غرب اليمن. وذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيات استهدفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة المتوسطة مواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في مناطق شرق وشمال شرق المدينة، كما استهدفت بقذائف هاون وقناصات مواقع على الأطراف الجنوبية والشرقية لمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وقصفت مواقع أخرى في مديريتي حيس والتحيتا.

وأكدت مصادر في القوات المشتركة إفشال هجوم واسع للميليشيات على مواقعها شرقي حيس، بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات وكبدت خلالها المهاجمين خسائر بشرية ومادية. كما صدت قوات المقاومة المشتركة، محاولة تسلل لمجاميع حوثية على مواقع في منطقة الفازة الساحلية شمال التحيتا، بحسب مصدر ميداني ذكر أن الميليشيات أطلقت عشرات القذائف عقب فشلها في التسلل.

واحتجزت ميليشيات الحوثي شحنة جديدة من الأدوية، خاصة بمنظمة «أطباء بلا حدود» في مطار صنعاء الدولي. وقالت مصادر «إن الحوثيين طلبوا إعادة بعض الأصناف بحجة أن الوضع الصحي في اليمن لا يحتاجها في الوقت الذي يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة». هذا في وقت تحدثت فيه مصادر عن عملية فساد ممنهجة تمارسها الميليشيات بحق القطاع الصحي عبر رفع تقييمات وتقارير مزيفة حول أداء المستشفيات والمراكز الطبية والمؤسسات الدوائية الخاصة من أجل ابتزازها وإجبارها على دفع أموال غير قانونية للسماح باستمرار أنشطتها الصحية.

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية اليمنية استمرار الميليشيات في عرقلة عمل المنظمات الدولية العاملة في صنعاء والتي كان آخرها قيامها بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحب تصريح سفره وإرغامه على مغادرة صنعاء، وقالت في بيان إن مثل هذه الممارسات توضح للعالم بجلاء الدور الذي تقوم به الميليشيات لإضعاف عمل المنظمات الدولية من خلال إرهاب موظفيها وممارسة الضغوط عليهم، في ظل سكوت وصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إقدام «الحوثيين» على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع بعد دقائق من هبوطها في مطار صنعاء الدولي. وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «الإجراء الذي اتخذته الميليشيات بحق المسؤول الأممي جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي، وهو ما يؤكد مضي الميليشيات في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها».

ومن جهة ثانية، قال تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان إن حصار الحوثيين المستمر لمدينة تعز يعد عقاباً جماعياً وانتهاكاً متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية. وأضاف التقرير الذي تم عرضه خلال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن ميليشيات الحوثي، ومنذ طردها من قبل القوات الشرعية اليمنية من تعز في يوليو 2015، تحاول إضعاف المقاومة واستعادة السيطرة على المدينة، وفرضت عليها حصاراً وعقاباً جماعياً لسكانها. وأوضح أن الحصار أثّر بشكل كبير على تعز، وتسبب في انعدام السلع الغذائية والمياه وفي ندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم وغيرها من أشكال الحياة.

ونقل فريق الخبراء شهادات عن النساء اللواتي يتعرضن للمضايقة وعن أكياس الطعام التي تمزق أو يتم الدوس عليها. كما فحص فريق الخبراء لقطات تظهر رجالاً مسلحين يطاردون المدنيين عند نقطة التفتيش ويقومون بضربهم عشوائياً وإطلاق النار في الهواء. وشملت أساليب الحصار المبلغ عنها استخدام القناصة لإطلاق النار على المدنيين عند نقاط التفتيش. كما وثَّق التقرير حالات الاعتقالات التي حدثت بالقرب من نقاط التفتيش أو أثناء عبور المدنيين.

وخلص فريق الخبراء إلى أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أن الحوثيين استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المقيمين داخل تعز، لدعمهم المقاومة والحكومة. وذكّر أن «التجويع كأسلوب للحرب هو جريمة حرب في النزاعات غير الدولية، التي قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية».

ونفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارة إلى منطقة حسنات وعدد من أحياء ومناطق مديريتي صالة وصبر الموادم في تعز، للتحقيق ميدانياً في عدد من وقائع استهداف المدنيين والأعيان من قبل الميليشيات. واستمع الفريق إلى شهود عن تدمير ممتلكاتهم وحرمانهم من المأوى والغذاء، وتحققت من وقائع تفجير 10 منازل، واستهداف أماكن العبادة والمدارس في المنطقة.