برلين (وكالات) زادت ألمانيا من مساعداتها الإنسانية لمحافظة إدلب، التي تعتبر آخر معقل كبير للفصائل المسلحة في سوريا، وذلك بسبب الأزمة الإنسانية هناك.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن المساعدات التي أتاحتها ألمانيا للمنطقة بلغت 42 مليون يورو (زهاء 40 مليون دولار)، خلال العام الجاري.

وكانت ألمانيا قدمت مساعدات إنسانية للمنطقة العام الماضي بقيمة 37 مليون يورو.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن الهجوم الذي يشنه الجيش السوري أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بالفعل.

على صعيد منفصل، اعتصم مئات الأكراد، أمس، في مدينة القامشلي ذات الأغلبية الكردية في شمال شرق سوريا، احتجاجاً على إقصاء الأكراد من اللجنة الدستورية، التي تأمل منظمة الأمم المتحدة أن تمهد لإنهاء الأزمة السورية الممتدة منذ أكثر من 8 أعوام. ورفع المتظاهرون شعارات منددة باللجنة، أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة، مؤكدين عدم التزامهم بنتائجها، حال استمرار إقصائهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تزيد مساعداتها لإدلب ومظاهرات كردية ضد «الدستورية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.