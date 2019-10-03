تونس: الدور الثاني لـ «الرئاسية» 13 أكتوبر

ساسي جبيل (تونس)

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر إنه تحدد وبصفة رسمية موعد الدور الثاني الذي سيكون يوم 13 أكتوبر الجاري داخل تونس، موضحاً أن أيام 11 و12 و13 أكتوبر أيام الاقتراع بالخارج في أكثر من 46 دولة حول العالم. وأضاف أن الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تنطلق اليوم.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن الهيئة قامت بتوجيه مراسلة إلى السلطة القضائية لتمكين المترشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية من خلال لقاءات صحفية وتلفزيونية على غرار المترشح الآخر قيس سعيد. وأضاف أن «الهيئة بذلت كل الجهود لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واتصلت بكل السلطات المعنية والمتدخلة في ملف وجود أحد المترشحين للدور الثاني في السجن، غير أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل».

يأتي ذلك فيما، أعلن المرشح الرئاسي نبيل القروي أنه لن يدخل في تحالف مع حركة النهضة الإخوانية في حال فوزه في الانتخابات. ووجه القروي، من سجنه، رسالة قال فيها: «أرفض التحالف معكم ومع حزبكم حركة النهضة، لما تعلّقت بكم من شبهات قويّة معزّزة بملفّات جديّة جراء الاغتيالات التي ذهب ضحيّتها الشهيدان شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك الشهيد لطفي نقض وخيرة شباب تونس من أمنيّين وعسكريين ومدنيّين عزّل، كما أنكم تواطأتم في التغرير بشباب تونس وتسفيرهم إلى محرقة سوريا». كما اتهم القروي صراحة الحركة الإخوانية «النهضة» بالوقوف وراء إيقافه وإبقائه في السجن.