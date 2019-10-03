لندن تقترح خطة جديدة.. ويونكر: تركت نقاطاً بلا حل

عواصم (وكالات)

قدم رئيس الوزراء البريطاني ذ أمس عرضه النهائي بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه إذا لم تتجاوب بروكسل مع المقترح فإن بريطانيا لن تتفاوض مجدداً وستغادر الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري «بغض النظر عما سيحدث» مع أو من دون اتفاق.

وقال جونسون لأعضاء حزبه بعد أن عبر عن «حبه» لأوروبا في كلمة تركزت بالأساس على القضايا المحلية مثل الصحة والاقتصاد والجريمة: «سنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر وليكن ما يكون».

وقدم جونسون أمس خطة جديدة لبريكست تتيح تجنب إقامة حواجز جمركية على الحدود الإيرلندية، على أمل أن يؤدي هذا الحل المقترح إلى موافقة الاتحاد الأوروبي عليه وتجنب بريكست من دون اتفاق.

وتتضمن الخطة بقاء إيرلندا الشمالية خلال فترة معينة منتمية إلى المنطقة الجمركية نفسها للمملكة المتحدة، وهو مطلب أساسي للوحدويين في إيرلندا الشمالية الذين سارعوا إلى الترحيب بالاقتراح باعتباره «قاعدة» جيدة.

وفي المقابل، تتضمن الخطة أن تواصل مقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة التقيد بقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن كل السلع، وليس المواد الزراعية فقط، خلال فترة انتقالية يمكن أن تمدد في حال رغبت إيرلندا الشمالية في ذلك.

ووصف جونسون هذه الاقتراحات بأنها «تسوية معقولة»، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ونشرها مكتبه.

وأكد جونسون في رسالته أن هذه الاقتراحات الجديدة «تعني أنه لا يمكن أن تبقى قواعد الاتحاد الأوروبي مطبقة إلى ما لا نهاية ما لم تكن هناك رغبة بإبقائها، ما يصحح الخطأ الأساسي في شبكة الأمان» الباكستوب.

وتابع جونسون في رسالته أن هذه الخطة الجديدة «تلغي كل القيود القانونية على تبادل السلع بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا مع ضمان بقاء التدابير الخاصة بالسلع في إيرلندا الشمالية هي نفسها المطبقة في بقية الاتحاد الأوروبي». وسيكون على برلمان إيرلندا الشمالية إعطاء رأيه كل أربع سنوات لمعرفة ما إذا كانت إيرلندا الشمالية ستبقى في هذه المنطقة الموحدة، أو تنضم إلى بقية المملكة المتحدة.

وفي المقابل، تبقى إيرلندا الشمالية بالفعل في المنطقة الجمركية نفسها مع بريطانيا، ولكن من دون إعادة العمل بالحدود «المادية» ما سيعني التعارض مع اتفاقات السلام الموقعة عام 1998.

وقدم جونسون هذه الخطة امس إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارها الحل الوحيد الذي يمكن أن يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق في الحادي والثلاثين من أكتوبر الحالي.

ومن جانبه، أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن ترحيبه بـ«التقدم الإيجابي» الذي تم إحرازه من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر من «نقاط إشكالية» في اقتراح جونسون.

وذكرت المفوضية في أعقاب مكالمة هاتفية بين يونكر وجونسون: «لا تزال هناك بعض النقاط الإشكالية التي ستتطلب مزيداً من العمل في الأيام المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بإدارة شبكة الأمن». وأشارت المفوضية إلى الحاجة إلى الحفاظ على «التوازن الدقيق» الذي حدده اتفاق سلام إيرلندا الشمالية، وأعربت عن قلقها بشأن الحاجة إلى «قواعد جمركية جوهرية».

وتقول المفوضية إنها ستنظر الآن بموضوعية في النص القانوني لاقتراح جونسون. وذكرت المفوضية أن: «الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقاً. نحن نبقى متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحقيق ذلك، كما كنا منذ أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن».

ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إبداء تقييم للخطة التي طرحها جونسون لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل: «سننظر بدقة في هذه المقترحات، ولا يمكنني أن أقول شيئاً اليوم»، مشيرة إلى أن هذه المقترحات سيتم تحليلها من قبل الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: «الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن نبقى 27: دولة معاً»، وقالت إن الثقة مستمرة في ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي.