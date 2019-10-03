ترامب يعتبر التحقيق لعزله «انقلاباً»

عواصم (وكالات)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إياه «انقلاباً».

وقال ترامب في تغريدتين على تويتر «لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلاً بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم».

واعتبر أن ما يحدث هو انقلاب كذلك «على التعديل الثاني (للدستور) وعلى الجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية».

واتهم ترامب خصومه السياسيين بتضييع الوقت، واصفاً ما يقومون به بأنه «هراء». وكتب ترامب على «تويتر» أن «على الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً أن يركزوا على بلادنا بدل تضييع وقت وطاقة الجميع على هراء».

ومن جانبه، دافع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، عن ترامب، بعد الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الأميركي بالضغط على كييف لإضعاف منافسه السياسي، جو بايدن، قائلاً إنه لا يوجد «ما يسيء» لترامب في نص المكالمة الذي تم الكشف عنه. وأضاف: «الرئيس ترامب لجأ إلى زميل بطلب للتحقيق في فساد محتمل مرتبط بأعضاء» في الإدارة الأميركية السابقة. وقال الرئيس الروسي: «أي رئيس دولة قد يضطر للقيام بالشيء نفسه». وأضاف متحدثاً عن الديمقراطيين: «لقد دأبوا على استخدام أي عذر لمهاجمة الرئيس ترامب، والعذر الآن أوكرانيا».

وأكد بوتين أنه لن يمانع في نشر اتصالاته الهاتفية مع ترامب، مضيفاً أنه دائماً يعتقد أن من المحتمل نشر ما يتفوه به كلما تحدث.

وقلل رئيس الوزراء الاسترالي أمس من أهمية مكالمة هاتفية مع ترامب ووصفها بـ«المقتضبة والعادية»، وذلك مع تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترامب في تشويه سمعة خصوم سياسيين.

وقال سكوت موريسون، إن ترامب طلب منه فقط أن يقيم «نقطة اتصال» داخل الحكومة الأسترالية من أجل تحقيق يأمل الرئيس الأميركي منه أن يكذب تقارير بأن روسيا ساعدت حملته الانتخابية عام 2016.

وهدد الديموقراطيون المكلفون بالتحقيق في إطار آلية لعزل الرئيس ترامب، أمس بإجبار البيت الأبيض على أن يزودهم بالوثائق الضرورية المتصلة بالقضية الأوكرانية.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس أنه كان يشارك في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا، وقال إن الحديث تركز على أولويات السياسة الأميركية.

وقال بومبيو «كنت أستمع للاتصال» مؤكداً تقارير إعلامية سابقة. وقال إن تعليقات ترامب جاءت في إطار رسم السياسات الأميركية بما في ذلك القضاء على الفساد في هذا البلد ودعم الاقتصاد و«إنهاء التهديد الذي تشكله روسيا لأوكرانيا». وقال «أعلم على وجه الدقة السياسة الأميركية فيما يتعلق بأوكرانيا، وقد كانت متماسكة بشكل ملحوظ. سنواصل السعي وراء هذه المجموعة من النتائج».