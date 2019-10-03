كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين

عواصم (وكالات)

أطلقت كوريا الشمالية امس باتجاه البحر «مقذوفين» يرجّح أنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى سقط أحدهما على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، في تجربة تأتي غداة إعلان بيونج يانج عزمها على استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

وقالت رئاسة الأركان الكورية الشمالية في بيان إنّ «كوريا الشمالية أطلقت صباح أمس مقذوفين مجهولين من وونسان ... باتجاه بحر الشرق» الذي يطلق عليه أيضاً اسم بحر اليابان.

وجرت العادة أن تقوم بيونج يانج بمناورات عسكرية عشية المحادثات الدبلوماسية، وهي طريقة كوريا الشمالية لتعزز موقفها في المفاوضات.

وأعلنت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أن صاروخاً اجتاز صباح أمس 450 كلم في اتجاه بحر اليابان، في شرق شبه الجزيرة الكورية، وحلّق على أقصى ارتفاع بلغ 910 كلم.

وأضافت أن هذا الصاروخ «قد يكون من نوع بوكجوكسونج-1» أي أنه صاروخ بالستي بحر-أرض أُطلق من غواصة ويتمّ تطويره في الوقت الراهن في كوريا الشمالية.

وتابع الجيش الكوري الجنوبي «أفعال من هذا القبيل لا تساعد على تهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية ونحثّ (كوريا الشمالية) مرة جديدة على وضع حدّ لها بشكل فوري». ويعود تاريخ أول تجربة لصاروخ «بوكجوكسونج-1» إلى 24 أغسطس 2016.

وقد حلّق حينها على ارتفاع 500 كلم في اتجاه اليابان، ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يؤكد أن الأراضي القارية الأميركية باتت في مرمى غواصة تعبر المحيط الهادئ.

وقد يثبت إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً بحر-أرض أن بيونج يانج تجاوزت مرحلة جديدة على مستوى ترسانتها العسكرية وباتت قادرة على ضرب أبعد من شبه الجزيرة الكورية. وأكد خبراء أن هذا الصاروخ البالستي ارتفع إلى أقصى حدّ تقريباً. وأوضحوا أنه قد يكون صاروخاً متوسط المدى قادراً على عبور حوالي ألفي كيلومتر.

وبحسب طوكيو، فإن جزءاً من الصاروخ سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وهي مساحة بحرية تقع بين المياه الإقليمية والدولية.

ودعت الولايات المتحدة أمس كوريا الشمالية إلى «الكف عن الأعمال الاستفزازية» والالتزام بالمفاوضات النووية.