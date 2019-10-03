غريفيث: لقاء مثمر مع الحوثيين

صنعاء (الاتحاد) غادر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس صنعاء بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي. وقال غريفيث في بيان على حسابه في «تويتر» إنه عقد لقاء مثمراً مع الحوثي تم خلاله مناقشة السبل للبناء على مبادرتهم (الحوثيون) الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في اليمن.

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