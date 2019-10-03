خسائر انقلاب اليمن 90 مليار دولار

عدن (الاتحاد)

تكبد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة، تجاوزت 90 مليار دولار، جراء الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي. وأوضح تقرير بعنوان «تأثير الحرب على تنمية اليمن»، أن الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي منذ 2015 أدت إلى تعطيل الأسواق التجارية والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الخسائر الأولية وصلت إلى نحو 90 مليار دولار حتى العام 2019. وأشار التقرير، إلى أن اليمن يعيش عامه الخامس من الانقلاب، في ظل انهيار اقتصادي وفساد مستشرٍ، أدى إلى خلق أزمة إنسانية واقتصادية خطيرة، لافتاً إلى أن البلاد تشهد نقصاً في الغذاء والدواء، وسط تدهور في الخدمات العامة، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وغياب تام للخدمات العامة الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ سنوات.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الناتج المحلي للفرد انخفض من 3577 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960، موضحاً أن الحرب أثرت على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل، وقضت على المكاسب المحققة بسبب الخسائر في رأس المال المادي والبشري، والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني، وهجرة الكفاءات.