الميليشيات ترفع أسعار البنزين

صنعاء (الاتحاد) تعتزم ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إقرار أسعار جديدة للمشتقات النفطية في صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال اليمن. وذكرت مصادر مطلعة، في شركة النفط الحكومية، لـ«الاتحاد»، أمس، أن الميليشيات تتجه لرفع أسعار مادتي البنزين والديزل إلى 9000 و9500 ريال للجالون الواحد (20 ليتراً)، مشيرةً إلى أن الحوثيين، ومنذ أسبوعين، منعوا توزيع النفط المستورد على محطات التزود بالوقود، في إطار ترتيبات لرفع أسعاره. ويبيع الحوثيون حالياً الجالون الواحد من مادة البنزين بـ7500 ريال، بعد أن كان سعره 3500 ريال، قبيل استيلائهم على السلطة في صنعاء أواخر 2014.

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