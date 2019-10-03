اعتصام للتضامن مع أسير فلسطيني

علاء المشهراوي (رام الله)

واصل شباب فلسطينيون، أمس، اعتصامهم أمام مقر الصليب الأحمر، في مدينة البيرة برام الله، للمطالبة بزيارة الأسير سامر العربيد، وفتح تحقيق بالتعذيب الذي تعرض له.

واعتصم الشباب، في مقر الصليب الأحمر، للتضامن مع الأسير العربيد، الذي يمكث في مستشفى «هداسا»، في وضع صحي خطير جداً، نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي على يد قوات الاحتلال.

ويرقد العربيد في مستشفى «هداسا» في حالة خطيرة، ووفقاً لمحاميه فإن الأسير العربيد فاقد للوعي، ويعاني من كسور في القفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في كافة أنحاء جسده، وفشل كلوي شديد.

ومن جانبه، نددّ نادي الأسير الفلسطيني بعمليات التعذيب الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسرى، مؤكداً أن 95 في المئة من الأسرى يتعرضون للتعذيب منذ لحظة الاعتقال.

وأشار إلى استشهاد عشرات الأسرى خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن عمليات التعذيب الوحشي بحق الأسرى تشمل الضرب ورش الأسرى بالغاز، وتقييدهم بالأسرة لعدة أيام دون تقديم العلاج للمصابين، وفي بعض الحالات يصل الأمر إلى إطلاق النار عليهم.