كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ناسا" تحذر من كارثة تقترب من الأرض.. ومخاوف من انفجار 2013 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت "ناسا" أن الصخرة الفضائية 2019 SP3 ستمر بجانب الأرض اليوم الخميس 3 أكتوبر، بحيث تكون قريبة بما يكفي لجذب اهتمام العلماء.

ورجحت وكالة الفضاء الأمريكية، أن الكويكب قد يصل طوله إلى 33 مترا، وصنفته بين الأجرام كامنة الخطر، وقالت: "الأجرام كامنة الخطر (PHAs) محددة حاليا استنادا إلى معايير تقيس إمكانات الكويكب في الدنو من الأرض لمسافات قريبة قد تشكل تهديدا لكوكبنا".

وأضافت: "تعد جميع الكويكبات التي تبلغ مسافة تقاطع مداراتها مع الأرض 0.05 وحدة فلكية أو أقل (نحو 75 مليون كم، أو 19.5 مسافة قمرية)، أجراما كامنة الخطر".

وسيمر الكويكب 2019 SP3 بسرعة تفوق 8.7 كم في الثانية، أي أكثر من 31 ألف كم في الساعة، وستبلغ مسافة اقترابه من الأرض نحو 231690 ميلا، أي نحو 372869 كم فقط، ما سيجعله أقرب إلينا من القمر.

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وبالنظر إلى الحسابات الفضائية، فهذه المسافة لا تعد كبيرة على الإطلاق، وتصنف جميع الأجسام الفضائية سريعة الحركة الواقعة على بعد 75 مليون كم، "أجراما خطيرة"، ويتوجب الحذر منها.

ومن المنتظر أن يمر الكويكب 2019 SP3 بالقرب من الأرض في صباح يوم الخميس 3 أكتوبر، وهو بحجم نيزك تشيليابينسك الذي انفجر في روسيا عام 2013، وحطم النوافذ وأصاب أكثر من 1000 شخص.

ولم يتنبأ العلماء بالتأثيرات المحتملة لهذا الاقتراب، وهو ما يثير القلق من أن الأرض قد تفاجأ بحادث أكثر تدميرا في المستقبل.

وعلى الرغم من أن فرصة اصطدام هذا الكويكب بالأرض ضئيلة للغاية، إلا أن وكالة "ناسا" تعتقد أن هناك فرصة واحدة لكل 300 ألف فرصة سنويا لإصابة صخرة فضائية الأرض، ما قد يسبب أضرارا إقليمية مدمرة.