أرباح BMCE ترتفع إلى 1.7 مليار درهم في نصف سنة

قال عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، إن عمليتي تعزيز الموارد المالية للصندوق المعلن عنها من قبل المجموعة قبل ستة أشهر، تحققتا بنجاح، حيث سجلت العملية الأولى للرفع من قيمة الرأسمال عن طريق المساهمة نقدا، وكذا عبر تحويل الأرباح إلى أسهم، سجلت زيادة بقيمة تفوق 1.7 مليار درهم.

بنجلون الذي كان يتحدث خلال لقاء خصص لتقديم النتائج نصف السنوية للمجموعة البنكية أضاف أن العملية الثانية، التي تمكن الصندوق السيادي البريطاني “كومنولث ديفيلوبمنت كوربوريشن” (مجموعة سي دي سي) من المساهمة في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا من خلال زيادة في الرأسمال المخصص بحوالي ملياري درهم، سيتم تفعيلها قريبا، مشيرا إلى أن هذه العملية تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الجمع العام الاستثنائي للمساهمين الذي انعقد في رابع شتنبر الماضي.

وأشار بنجلون إلى أن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا حقق بشكل إجمالي الأهداف المحددة، بتسجيله نموا يعكسه الارتفاع بنحو 4 في المائة في النتيجة الصافية لحصة المجموعة، و5 في المائة في النتيجة الصافية الاجتماعي في متم يونيو 2019.

وأشار إلى الدينامية التجارية التي تحققت على كافة المهن والمناطق الجغرافية، حيث تحسنت المداخل عقب سنة 2018 التي شهدت تباطؤا في الأنشطة البنكية.

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وحسب البيانات المالية التي كشف عنها مسؤولو المجموعة، فقد حقق البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا حصيلة صافية لحصة المجموعة بلغت 1.17 مليار درهم، مسجلا بالتالي ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع شهر يونيو من السنة الماضية.

ووفقا للنتائج المسجلة من قبل المجموعة إلى غاية يونيو 2019، فقد مثلت الحسابات الدولية 41 في المائة من الحصيلة الصافية لحصة المجموعة، أي نسبة 35 في المائة بالنسبة لإفريقيا و6 في المائة بالنسبة لأوربا، في حين مثلت العمليات داخل المغرب وفروع البنك على التوالي نسبة 48 في المائة و11 في المائة على التوالي. وارتفع صافي الدخل المصرفي الموطد بنسبة تقارب 7 في المائة ليصل إلى حوالي 7 مليارات درهم، مدفوعا بشكل أساسي بهامش الفائدة الذي نما بواقع 5 في المائة، ونتيجة معاملات السوق التي حققت زيادة بنسبة 63 في المائة. وارتفع صافي الدخل المصرفي الناتج عن الأنشطة في المغرب بنسبة 8 في المائة مقارنة بنسبة 7 في المائة للأنشطة الدولية، والتي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات المجموعة.

كما حققت المجموعة دينامية تجارية في جميع خطوط الأعمال والمناطق الجغرافية، مسجلة زيادة قاربت 1.8 في المائة في قروض الموجهة للعملاء لتصل إلى 182.5 مليار درهم، ونمو ودائع العملاء بنسبة 11ر1 في المائة لتستقر عند 194.6 مليون درهم في يونيو 2019.