صلاح يقود ليفربول للفوز على ريد بول سالزبورغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي برباعية مقابل ثلاثة أهداف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية ليفربول كل من اللاعبين ساديو ماني، أندرو روبرتسون ومحمد صلاح (هدفان)، وفي المقابل سجل ثلاثية ريد بول سالزبورغ كل من اللاعبين هوانغ هي تشان، تاكومي مينامينو وإيرلينغ هالاند.

وبهذا الفوز حصد ليفربول أول 3 نقاط له في البطولة الأوروبية وهو يحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، وهو يبتعد بفارق الأهداف عن ريد بول سالزبورغ صاحب المركز الثاني.

مجريات المباراة:

كاد الفريق النمساوي يباغت مضيفه في الدقيقة 3، عندما انطلق داكا من الناحية اليسرى قبل أن يوجه كرة نحو اليمين إلى مينامينو الذي سدد بيمناه كرة مرت بجوار المرمى.

ورد ليفربول في الدقيقة 8، عندما أرسل ألكسندر-أرنولد عرضية منخفضة، فشل فيرمينو في الوصول إليها ليلتقطها الحارس ستانكوفيتش، قبل أن يفتتح الفريق الأحمر التسجيل في الدقيقة التاسعة، عندما تبادل ماني الكرة مع فيرمينو وسددها السنغالي من داخل منطقة الجزاء نحو القائم البعيد.

وواصل ليفربول سيطرته على مجريات اللقاء، وبعد فترة هادئة خالية من الفرص الخطيرة، تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 25، عندما مرر هندرسون الكرة إلى المنطلق ألكسندر-أرنولد في الناحية اليمنى، فأرسلها الأخير أمام المتقدم روبرتسون وبدوره تابعها في الشباك.

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وأهدر النجم المصري صلاح فرصة محققة في الدقيقة 29، عندما استقبل تمريرة فابينيو المتقنة قبل أن يسدد بيسراه بجانب القائم القريب، لكنه عوض في الدقيقة 36، عندما رفع ماني عرضية أمام المرمى تابعا فيرمينو برأسه ليتصدى الحارس لها، قبل أن يكملها صلاح في الشباك.

ورفض سالزبورغ الشعور باليأس، وضغط بغية تقليص النتيجة، فتلقى داكا كرة من مينامينو ليسدد من بعيد فوق المرمى بالدقيقة 38، لكن هوانغ تمكن من التعويض بعدها بدقيقة واحدة، عندما تلقى كرة من مويبو ليراوغ فان دايك قبل أن يسدد بيمناه في الشباك.

وكاد أدريان حارس ليفربول يتسبب بدخول مرماه الهدف الثاني في الدقيقة 50 عندما تلكأ في التعامل مع الكرة، فشتتها لترتد من داكا بجانب المرمى، وأهدر هوانغ فرصة تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 53، عندما مرت محاولته بجانب القائم البعيد.

وتمكن مينامينو من تسجيل هدف سالزبورغ الثاني في الدقيقة 56، عندما استقبل كرة من هوانغ على حدود المنطقة، ليسددها في الزاوية السفلى اليسرى لمرمى ليفربول.

وبعد 3 دقائق من دخوله أرض الملعب، حقق النرويجي إرفينج هالاند التعادل لسالزبورغ، عندما وضع الكرة في الشباك الخالية إثر تمريرة عرضية من مينامينو بالدقيقة 60.

وشعر مدرب ليفربول يورغن كلوب بحراجة موقفه، فأشرك جيمس ميلنر وديفوك أوريجي مكان هندرسون وفينالدوم، فاستعاد الفريق الإنجليزي تقدمه في الدقيقة 69، عندما مرر فيرمينو كرة خبيثة إلى صلاح داخل المنطقة، ليسددها اللاعب المصري بإتقان في الشباك.

وأهدر ليفربول مجموعة من الفرص الخطيرة لقتل المباراة، خصوصًا من جانب ماني الذي فشل في التعامل مع عرضية ألكسندر-أرنولد الخطيرة في الدقيقة 72، ومرت الدقائق الأخير دون وجود أي خطورة.