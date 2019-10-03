سواريز يقود برشلونة لتخطي عقبة إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق برشلونة الإسباني عقبة نظيره إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من المجموعة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا برشلونة اللاعب لويس سواريز، وفي المقابل سجل هدف إنتر ميلان اللاعب لاوتارو مارتينيز.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة السادسة، في حين تجمد رصيد إنتر ميلان عند نقطة واحدة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

دخل برشلونة سريعًا في أجواء المباراة، وبعد 80 ثانية من إطلاق الحكم صافرة البداية، سدد أنطوان غريزمان أول تسديدة من خارج المنطقة، تصدى لها الحارس سمير هاندانوفيتش.

وباغت إنتر نظيره برشلونة، بعدما أحرز لوتارو مارتينيز الهدف الأول للنيراتزوري في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة من سانشيز بين المدافعين، انفرد على إثرها مارتينيز الذي تفوق على لينجليت، الذي وقع في الخطأ، ليسدد لوتارو الكرة داخل شباك تير شتيغن.

وكاد غريزمان أن يسجل هدفه الأول بقميص البارسا في دوري الأبطال، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى من سيرجي روبيرتو، قابلها أنطوان برأسية علت العارضة في الدقيقة 14.

واستمر ضغط برشلونة في منطقة جزاء إنتر ميلان، وفي الدقيقة 19 وصلت الكرة إلى بوسكيتس على حدود منطقة الجزاء ليسدد قذيفة مرت فوق عارضة الحارس هاندانوفيتش.

ميسي في أول محاولة له على المرمى في الدقيقة 25، سدد كرة قوية من خارج المنطقة من لمسة واحدة، تصدى لها هاندانوفيتش على مرتين.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنتر ميلان سجله كاندريفا في الدقيقة 27، بداعي وجود حالة تسلل على اللاعب.

Advertisements

وأهدر باريلا فرصة مضاعفة النتيجة للضيوف، بعدما مرر سانشيز الكرة داخل المنطقة للقادم من الخلف باريلا، ليسدد الأخير تصويبة قوية ترتطم بأقدام سيميدو وتخرج لركلة ركنية.

وببراعة تصدى تير شتيغن لرأسية خطيرة في الدقيقة 37، سددها لوتارو بعد عرضية كاندريفا من الناحية اليمنى.

وحاول سينسي التسديد على مرمى تير شتيغن في الدقيقة 40، بعدما توغل من منتصف الملعب ليمرر إلى سانشيز الذي أعادها مجددًا لسينسي على حدود المنطقة، وسدد كرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 58، عادل سواريز النتيجة بهدف رائع بعدما استلم تمريرة فيدال على حدود منطقة الجزاء ليسدد بطريقة رائعة من لمسة واحدة على الطائر في أقصى اليسار بمرمى الحارس هاندانوفيتش.

وفي الدقيقة 67، سدد عثمان ديمبلي الذي حل كبديل، تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة، ليضيع على البارسا فرصة الهدف الثاني.

وتراجع مستوى الإنتر في الشوط الثاني، حيث اعتمد الفريق الإيطالي على إغلاق المساحات أمام لاعبي برشلونة من خلال التكتل في منطقة الجزاء، وغابت الفاعلية الهجومية للاعبي المدرب أنطونيو كونتي.

وفي الدقيقة 76، خرج تير شتيغن من مرماه ناحية الراية الركنية بالجهة اليسرى، ليبعد الكرة خارج الملعب، قبل أن ينفذها لوتارو بشكل سريع إلى دي أمبروزيو الذي حاول التسديد في المرمى مباشرة لتخرج إلى الشباك الخارجية.

وأشهر دامير سكومينا البطاقة الصفراء في وجه أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر، لاعتراضه على قرارات الحكم، بعدما وجه إليه تحذيرًا في وقت سابق من اللقاء.

وتمكن سواريز من إضافة الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 84، بعد مجهود فردي مميز من ميسي الذي راوغ وتوغل ومرر الكرة إلى سواريز ليمر ببراعة من مدافع الإنتر وينفرد بالمرمى ويسدد داخل الشباك بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز البارسا.