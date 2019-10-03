فرض حظر التجول في بغداد وتعطيل العمل بكافة الدوائر حتى إشعار آخر

الخميس 3 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الخميس، حظر التجول في العاصمة بغداد ابتداء من 5 صباحا (3:00 ت.ج) وحتى إشعار آخر، فيما قرر مجلس المحافظة تعطيل العمل اليوم في كل الدوائر التابعة له.



يشار إلى أن السلطات العراقية فرضت، الأربعاء، حظراً للتجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة وذي قار وبابل والنجف، بعد احتجاجات كبيرة شهدتها تلك المحافظات.

ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".

ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لمظاهراتهم، والتي لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة.

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واقتحم متظاهرون عراقيون مباني عدة محافظات، بينها ميسان وذي قار وبابل، وأضرموا فيها النيران، وسط هتافات ضد إيران وتدخلاتها في البلاد.

وتزامنا مع قطع المتظاهرين طريق مطار بغداد أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مناطق متفرقة من بغداد، خصوصا قرب ساحة التحرير وشارع السعدون وساحة الطيران والبتاوين.

وأصيب أكثر من ٤٠٠ متظاهر إثر استخدام القوات العراقية الرصاص الحي ضد المتظاهرين، بينما بلغ أعداد المعتقلين المئات.

وشهدت العديد من مدن العراق مظاهرات انطلقت الثلاثاء، ولا تزال متواصلة، للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.