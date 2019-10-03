شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: تعطيل الدراسة وحظر التجول في بعض المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد) قررت محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي، اليوم (الخميس)، بالتزامن مع استمرار التظاهرات ببعض مناطق العراق . وأفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن محافظة بغداد ومجلسها قررت تعطيل الدوام الرسمي اليوم للدوائر التابعة لها . ونوهت الوكالة، إلى فرض حظر التجوال في محافظة بابل والنجف.وفي الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن الوطني العراقي، بياناً عقب عقده جلسة طارئة ، دعا فيه المتظاهرين إلى ضبط النفس، مؤكداً على حقهم في التظاهر، تضاربت الأنباء حول ايقاف جميع الرحلات في مطار بغداد، رغم نفي إدارة المطار صحة ذلك.

، دعا فيه المتظاهرين إلى ضبط النفس، مؤكداً على حقهم في التظاهر،

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