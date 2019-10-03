شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الأربعاء) السفير الإيراني في بغداد أبرج مسجدي، احتجاجاً على تصريحاته الصحفية التي هدّد فيها باستهداف القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق. وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية أنه جرى إبلاغ السفير الإيراني رفض الحكومة العراقية المطلق لما أدلى به من تصريحات، مؤكدًا أن تلك القوات تعمل بطلب من الحكومة العراقية وبالتنسيق معها وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية. ونقل البيان عن وكيل الوزارة العراقية قوله: إنّ بغداد لن تسمح بان تكون ساحة صراعات دولية أو أن تكون ممراً أو مقراً لأي اعتداء يضرّ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم. من جهة أخرى أعرب البيان عن رفض وزارة الخارجية العراقية الاعتداء على الدبلوماسيين العراقيين اللذيْن كانا في مهمة رسمية قبل أيام في قنصلية العراق العامة في مدينة مشهد الإيرانية، مطالبًا السلطات الأمنية الإيرانية بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين.

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الأربعاء) السفير الإيراني في بغداد أبرج مسجدي، احتجاجاً على تصريحاته الصحفية التي هدّد فيها باستهداف القوات الأمريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق. وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية أنه جرى إبلاغ السفير الإيراني رفض الحكومة العراقية المطلق لما أدلى به من تصريحات، مؤكدًا أن تلك القوات تعمل بطلب من الحكومة العراقية وبالتنسيق معها وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية. ونقل البيان عن وكيل الوزارة العراقية قوله: إنّ بغداد لن تسمح بان تكون ساحة صراعات دولية أو أن تكون ممراً أو مقراً لأي اعتداء يضرّ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم. من جهة أخرى أعرب البيان عن رفض وزارة الخارجية العراقية الاعتداء على الدبلوماسيين العراقيين اللذيْن كانا في مهمة رسمية قبل أيام في قنصلية العراق العامة في مدينة مشهد الإيرانية، مطالبًا السلطات الأمنية الإيرانية بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.