شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يشن غارات جنوب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية بأن الجيش الليبي قام بغارات على مقر النقلية بطريق المطار وشارع الخلاطات جنوب طرابلس.

وفي السياق اعتبر وزيرا الخارجية الإيطالي والأميركي في روما أن "الحل السياسي هو المخرج الوحيد" للنزاع الليبي، وأبديا تفاؤلا بإحراز تقدم بشأن مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين.

وأكد مايك بومبيو خلال زيارة لإيطاليا أنه أجرى "مباحثات معمقة حول ليبيا" الثلاثاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة جوزيبي كونتي، والأربعاء مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وقال إن مقاربتنا "متشابهة جدا وهي خفض مستوى العنف والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقناع الأطراف كافة في الميدان وخارج ليبيا، بأن الحل السياسي يشكل المخرج الوحيد" للنزاع"، مؤكدا أن "العملية السياسية يجب أن تتقدم ونحن ونثق بأن الوصول إلى مثل هذه النتيجة أمر ممكن" مشيرا إلى مؤتمر من المقرر أن "يعقد في الأسابيع المقبلة" في برلين.