شكرا لقرائتكم بغداد.. غرفة عمليات بالمنطقة الخضراء للالتفاف على المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت مصادر الحدث أن غرفة عمليات في المنطقة الخضراء تضم قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى قادة في ميليشيات الحشد الشعبي هم هادي العامري وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وأيضا أبو جهاد الهاشمي قررت عزل المتظاهرين عن الشعب من خلال إصدار مكتب رئيس الوزراء العراقي بيانا بالاتفاق مع ممثلين عن المتظاهرين يؤكد فيه الموافقة على تلبية جميع مطالبهم.
كما قررت هذه الغرفة بحسب مصادر الحدث استهداف الشخصيات المساندة للتظاهرات من خلال اعتبارهم أهدافا لفرق الاغتيالات التابعة لإيران.
كما أكدت مصادر الحدث أن استراتيجية قاسم سليماني وميليشيا الحشد ترتكز على الاستمرار في اتهام المتظاهرين بتمثيلهم لأجندة أميركية وبعثية.
يذكر أن عدد ضحايا التظاهرات في العراق ارتفع إلى سبعةِ قتلى بينهم رجلُ شرطة، وذلك مع تواصل المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن في مختلف المحافظات لا سيما العاصمة بغداد حيث فتحت قواتُ الأمن النارَ بكثافة وسط ساحةِ التحرير، وفي المحافظات الجنوبية حيث أفاد مراسلُ الحدث بإحراق المتظاهرين عددا من المقار الحزبية.
وقد أعيد إغلاقُ المنطقة الخضراء حتى إشعار آخر، فيما دعا وزيرُ الدفاع إلى ضبط النفس، وأعلن إعطاءَ الأوامر بوضع كافة القطاعاتِ العسكرية في حال التأهب بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد.. غرفة عمليات بالمنطقة الخضراء للالتفاف على المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.