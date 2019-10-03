شكرا لقرائتكم بغداد.. غرفة عمليات بالمنطقة الخضراء للالتفاف على المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت مصادر الحدث أن غرفة عمليات في المنطقة الخضراء تضم قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إضافة إلى قادة في ميليشيات الحشد الشعبي هم هادي العامري وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وأيضا أبو جهاد الهاشمي قررت عزل المتظاهرين عن الشعب من خلال إصدار مكتب رئيس الوزراء العراقي بيانا بالاتفاق مع ممثلين عن المتظاهرين يؤكد فيه الموافقة على تلبية جميع مطالبهم.

كما قررت هذه الغرفة بحسب مصادر الحدث استهداف الشخصيات المساندة للتظاهرات من خلال اعتبارهم أهدافا لفرق الاغتيالات التابعة لإيران.

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كما أكدت مصادر الحدث أن استراتيجية قاسم سليماني وميليشيا الحشد ترتكز على الاستمرار في اتهام المتظاهرين بتمثيلهم لأجندة أميركية وبعثية.

يذكر أن عدد ضحايا التظاهرات في العراق ارتفع إلى سبعةِ قتلى بينهم رجلُ شرطة، وذلك مع تواصل المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن في مختلف المحافظات لا سيما العاصمة بغداد حيث فتحت قواتُ الأمن النارَ بكثافة وسط ساحةِ التحرير، وفي المحافظات الجنوبية حيث أفاد مراسلُ الحدث بإحراق المتظاهرين عددا من المقار الحزبية.

وقد أعيد إغلاقُ المنطقة الخضراء حتى إشعار آخر، فيما دعا وزيرُ الدفاع إلى ضبط النفس، وأعلن إعطاءَ الأوامر بوضع كافة القطاعاتِ العسكرية في حال التأهب بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.